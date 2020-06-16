Предполагаемый зачинщик стрельбы в Ингушетии задержан. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, мужчину уже опрашивают полицейские. По данным здания предполагаемый злоумышленник «характеризуется как конфликтный человек». Информация уточняется.

Как стало известно 5-tv.ru, к конфликту с огнестрельным оружием привел имущественный спор двух двоюродных братьев. Они не могли поделить земельный участок. В результате семейные разборки закончились трагедией. Предположительно, четыре человека погибли и семь пострадали. Точная информация о жертвах происшествия устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одним из погибших, возможно, является полицейский.