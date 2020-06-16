Представители каких знаков зодиака обожают усложнять отношения?

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Василий Заика
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По словам эксперта по астрологии Кристины Шенвальд, такие люди постоянно накручивают себя и никогда не чувствуют себя комфортно.

Представители каких знаков зодиака обожают усложнять отношения?

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Schoenen

Специалист по астрологии Кристина Шенвальд в беседе с YourTango рассказала, представители каких знаков зодиака просто обожают усложнять отношения. По словам эксперта, такие люди все время себя накручивают и им абсолютно не знакомо чувство комфорта в общении с партнером.

Кристина Шенвальд уверена, что представители некоторых астрологических символов не считают себя достойными хороших отношений. Эти люди склонны постоянно психовать, и закатывать истерики своим избранникам.

Упрямство заставляет Тельцов конфликтовать со всеми, кто с ними не согласен или придерживается другой точки зрения. Представители этого знака зодиака не любят идти на компромиссы, которые играют немаловажную роль в отношениях.

Близнецы из-за врожденной ветрености и отсутствия умения фокусироваться на чем-то или ком-то могут испытывать трудности в любви. Если избраннику представителя этого астрологического символа не удастся поймать с ними одну волну, то вскоре партнер начнет скучать и нервничать. Причина постоянных разногласий с Близнецами — рутина.

Скорпионы славятся своим умением страстно любить. Но, именно по этой же причине строить отношения с ними очень сложно. Чувства представителей этого астрологического символа иногда просто зашкаливают. Они могут проявлять к партнеру заботу и ласку, но в определенный момент становятся дико ревнивыми и даже начинают оскорблять. К тому же Скорпионы очень обидчивы по своей натуре, скрытны и четко контролируют эмоции.

Стрельцы обожают новые знакомства и изначально производят на вторую половинку неизгладимое впечатление. В длительных отношениях им находиться довольно не просто. Самоуверенность Стрельцов позволяет им думать, что во всех бедах виноват избранник. Они отличаются нетерпеливостью и временами воспринимают внимание окружающих как должное.

Строить отношения с Водолеями нелегко из-за их нежелания быть более чуткими к эмоциям партнера. Часто избранники представителей этого знака зодиака чувствуют себя неуслышанными и незамеченными. Стоит отметить, что дело не в безразличности Водолеев, а в их неспособности выражать чувства. Они просто не знают как себя вести в подобной ситуации и отдаляются.

Рыбы просто обожают изображать из себя жертву при любых проблемах в отношениях. Эмоции у представителей этого астрологического символа внезапно обостряются, как у их коллег — Скорпионов. Именно поэтому избранникам Рыб стоит быть с ними предельно осторожными. Эти люди часто становятся пессимистами, когда им плохо, а также сильно удивляются в моменты краха отношений. В случае если виноваты Рыбы, они никогда не признаются в этом.

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