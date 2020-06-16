Собчак жестко ответила Тимати, назвавшего ее «животным»

Телеведущая Ксения Собчак в резкой форме ответила оскорбившему ее накануне Тимати. Недавно рэпер в соцсети назвал ее «животным», делая отсылку к неудачной, по его мнению, шутке телеведущей по поводу изнасилования в детстве Стаса Костюшкина.

Собчак не стала тянуть с ответом на жесткую критику в свой адрес. Так, в эфире нового YouTube-шоу «Comment Out» Собчак, обсуждая с ведущим, какому наказанию подвергнется проигравший участник, сказала, что, если участнику нужно будет съесть что-то мерзкое, она участвовать не будет.

«Если говно жрать, то это к Тимати», –заявила Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой резонанс в сети вызвала ироничная шутка Ксении Собчак об изнасиловании Стаса Костюшкина, который признался в том, что пережил сексуальные домогательства в детстве.

«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» — сказала тогда телеведущая, рассуждая о политике в одном из своих шоу на YouTube.

Из-за данного высказывания косметическая компания Mixit, с которой сотрудничала Собчак, разорвала с ней контракт.