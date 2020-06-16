«Секс — не главное»: Молодая жена звезды сериала «Две судьбы» о разнице в возрасте

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Алиса Старжевская
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Двадцативосьмилетняя супруга 56-летнего актера рассказала, каким она видит будущее с ним.

«Секс — не главное»: Молодая жена звезды сериала «Две судьбы» о разнице в возрасте

Фото: Instagram @mohov.art

Украинская певица и актриса Ирина Огородник вышла замуж за известного российского актера Александра Мохова пять лет назад. На момент свадьбы девушке было 23, а Мохову — 51. Несмотря на все пересуды из-за большой разницы в возрасте, пара живет в мире и гармонии и воспитывает сына Матвея, родившегося в 2016 году. Недавно девушка поведала о том, что возраст мужа ее не пугает — даже спустя много лет она готова быть рядом с супругом, несмотря на то, что годы накладывают свой отпечаток на отношения в постели.

«Секс – не самое главное в жизни. То, что рядом друг и надежное плечо — гораздо важнее. Сейчас в этом плане у нас все прекрасно, виагры точно не надо. А на будущее и не задавала себе подобных вопросов. Уверена, впереди у нас еще много времени наслаждаться друг другом», — рассказала девушка в интервью «Экспресс-газете».

Огородник подчеркнула, что между ней и супругом — сильная любовь, и поэтому она не исключает того, что в будущем между ними возможны платонические отношения, когда просто можно будет «взяться за руки и от этого будет хорошо».

«Нужно уметь обуздать свои чувства и быть счастливой», — заметила актриса.

Знаменитый актер Александр Мохов познакомился с будущей супругой Ириной в Киеве, куда приехал на съемки фильма «Последний янычар». Ради Александра Ирина бросила карьеру певицы в родном городе и переехала в Москву, где они и поженились. Для Мохова это третий брак. От предыдущих отношений у актера есть сыновья Семен и Макар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Нюши поведал о том, как ему живется в браке с популярной исполнительницей.

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