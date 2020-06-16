Грузовик с отказавшими тормозами смял четыре авто словно пушинки под Челябинском

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Сергей Зеленский
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В результате ДТП погибли два человека.

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Фото, видео: ВКонтакте / achnov; ТАСС

Кадры жуткой аварии в Челябинской области, в которой погибли два человека, еще семь получили травмы, появились в сети. ДТП произошло на федеральной трассе Москва — Челябинск на территории Катав-Ивановского района.

Как сообщили в областном ГУ МВД России, 35-летний водитель грузовика утверждает, что у машины отказали тормоза.

ВКонтакте @achnov

На кадрах видно, что многотонная махина на приличной скорости приближается к начавшим притормаживать впереди легковушкам. В итоге фура сминает их как пушинки. На первых секундах после аварии видно, как водитель одной из искореженных машин пытается открыть дверь. От некоторых из авто остались не просто груды металла, а только остовы.

ВКонтакте @achnov

В настоящие время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сегодня в центре Москвы водитель BMW сбил сотрудника подразделения Физического института имени Лебедева РАН. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.

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