Грузовик с отказавшими тормозами смял четыре авто словно пушинки под Челябинском
В результате ДТП погибли два человека.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ВКонтакте / achnov; ТАСС
Кадры жуткой аварии в Челябинской области, в которой погибли два человека, еще семь получили травмы, появились в сети. ДТП произошло на федеральной трассе Москва — Челябинск на территории Катав-Ивановского района.
Как сообщили в областном ГУ МВД России, 35-летний водитель грузовика утверждает, что у машины отказали тормоза.
На кадрах видно, что многотонная махина на приличной скорости приближается к начавшим притормаживать впереди легковушкам. В итоге фура сминает их как пушинки. На первых секундах после аварии видно, как водитель одной из искореженных машин пытается открыть дверь. От некоторых из авто остались не просто груды металла, а только остовы.
В настоящие время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сегодня в центре Москвы водитель BMW сбил сотрудника подразделения Физического института имени Лебедева РАН. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.
Читайте также
48%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?