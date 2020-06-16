Видео: Водитель BMW сбил ученого в центре Москвы

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Василий Заика
Эксклюзив 40

ДТП произошло днем 16 июня на Ленинском проспекте.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru

Водитель BMW сбил ученого в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло днем 16 июня неподалеку от Лаборатории нелинейных оптических явлений на Ленинском проспекте.

Выяснилось, что под колесами иномарки оказался сотрудник этого подразделения Физического института имени Лебедева РАН Сергей М.

Прибывшие на месте врачи скорой помощи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Было принято решение об экстренной госпитализации мужчины.

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы. Уже известно, что предполагаемый виновник аварии имеет штрафы за превышение скорости. Другие подробности устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент встречи Ferrari со столбом возле Москва-Сити попал на видео.

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