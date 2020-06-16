Видео: Водитель BMW сбил ученого в центре Москвы
ДТП произошло днем 16 июня на Ленинском проспекте.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил, 5-tv.ru
Водитель BMW сбил ученого в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло днем 16 июня неподалеку от Лаборатории нелинейных оптических явлений на Ленинском проспекте.
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