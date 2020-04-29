Глава «Оператора ГТС Украины» заявил, что не верит в продление контракта на транзит газа после 2025 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Tanasiychuk

Тема:
Северный поток — 2

В Киеве не верят в вероятность продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины после истечения срока текущего в 2025 году. Об этом в интервью РБК заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Я не вижу причин для „Газпрома“ продлевать транзит газа через Украину после 2025 года», — сказал он.

Отсутствие предпосылок он связывает с запланированным завершением строительства газопровода «Северный поток — 2», который позволит России транспортировать газ в обход Украины. Поэтому Киев намерен приложить «максимум усилий» для срыва завершения российского проекта. По словам Макогона, Украина ждет подмоги со стороны Евросоюза, так как, по его мнению, строящийся газопровод «идет вразрез с европейскими принципами солидарности».

По расчетам гендиректора оператора газотранспортной системы Украины, Киев уже потерял 15 миллиардов кубометров годового транзита из-за первой нитки «Турецкого потока», столько же лишится с завершением строительства второй, а запуск «Северного потока — 2» оставит его без последних 50 миллиардов кубометров газа.

Газопровод «Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от России к Германии. Он будет служить для прямых поставок газа в страны Европы. Против проекта жестко выступают США, Польша, Украина и прибалтийские республики, остальные страны в целом поддерживают строительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша планирует арестовать активы «Северного потока — 2».

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