Глава Минздрава рассказал, когда в РФ полностью снимут ограничения из-за COVID-19

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Сергей Зеленский
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Этот момент связан с появлением лекарств и вакцины от коронавируса.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев

Все введенные ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией могут быть сняты в России к февралю 2021 года. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, уточнив, что это может быть связано с появлением лекарств и вакцины от COVID-19.

«Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять ситуацией», — приводит его слова «Экономика сегодня».

Глава ведомства добавил, что важно наличие популяционного иммунитета, гарантирующего прерывание цепочки заражения. Речь, по словам министра, идет о ситуации, когда в России будет 35%-50%-60% переболевших.

Популяционный (коллективный) иммунитет (англ. herd immunity — стадный иммунитет) подразумевает такое состояние здоровья среди населения, когда при появлении возбудителя инфекционной болезни не происходит лавинообразного роста заболевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило пятнадцать миллионов.

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