Отбывавшего срок в США россиянина Станислава Лисова депортируют на родину

Обвиненного в США в сговоре с целью кибератак Станислава Лисова депортируют в Россию. Он был задержан в 2017 году в Испании по запросу ФБР и Интерпола. Приговоренный в ноябре прошлого года федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк к четырем годам тюремного заключения россиянин был во вторник доставлен в аэропорт для депортации.

Его сопровождали два представителя иммиграционной службы США. За процессом наблюдали сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке. Лисова посадят на вывозной рейс «Аэрофлота», вылетающий в Москву, сообщает ТАСС.

Как утверждают власти США, россиянин Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса. Он был арестован в январе 2017 года в Испании и экстрадирован в США в январе 2018 года. 21 ноября 2019 года Станислав Лисов был приговорен к четырем годам заключения в США.