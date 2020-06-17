Отбывавшего срок в США россиянина Станислава Лисова депортируют на родину

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В 2019 году программист был приговорен к четырем годам заключения за кражу более чем 850 тысяч долларов со счетов в банках США с помощью «трояна» и за попытку украсть еще 4,4 миллиона долларов.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

Обвиненного в США в сговоре с целью кибератак Станислава Лисова депортируют в Россию. Он был задержан в 2017 году в Испании по запросу ФБР и Интерпола. Приговоренный в ноябре прошлого года федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк к четырем годам тюремного заключения россиянин был во вторник доставлен в аэропорт для депортации.

Его сопровождали два представителя иммиграционной службы США. За процессом наблюдали сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке. Лисова посадят на вывозной рейс «Аэрофлота», вылетающий в Москву, сообщает ТАСС.

Как утверждают власти США, россиянин Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса. Он был арестован в январе 2017 года в Испании и экстрадирован в США в январе 2018 года. 21 ноября 2019 года Станислав Лисов был приговорен к четырем годам заключения в США.

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