Белорусы и украинцы смогут получать гражданство РФ без экзамена

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Виктория Андреева
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В силу вступил указ президента России от 18 марта 2020 года.

Белорусы и украинцы смогут получать гражданство РФ без экзамена

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Жители Украины и Белоруссии смогут получать российское гражданство без сдачи обязательного экзамена по русскому языку. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте правовой информации.

Согласно поправкам к федеральному закону «О гражданстве РФ», подписанными главой государства 18 марта и вступающими в силу с 17 июня, иностранцев могут признать носителями языка лишь по результатам собеседования. Однако при этом необходимо доказать, что они либо их прямые родственники проживают или когда-либо проживали на территории современной России или вблизи ее госграниц, СССР или Российской Империи.

«Решение о признании либо непризнании гражданина Республики Белоруссия или гражданина Украины носителем русского языка принимается комиссией по результатам рассмотрения их заявлений, поданных в соответствии с частью третьей или четвертой 331 статьи федерального закона», — говорится в документе.

Отмечается также, что в связи с новыми поправками к закону МВД РФ по договоренности с Минпросвещения РФ уполномочено определять единые критерии признания иностранного гражданина или лица без какого-либо гражданства носителем языка, сроки хранения и условия использования контрольных измерительных материалов, которые впоследствии будут эксплуатироваться на собеседовании с заявителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин предложил реформировать миграционные режимы.

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