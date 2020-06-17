Петросян открестился от «помощника», укравшего полмиллиона на похоронах Трушкина

Кражу на похоронах писателя Анатолия Трушкина, совершенную якобы помощником Евгения Петросяна, сатирик назвал провокацией. Слова юмориста приводит сайт KP.RU.

«Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете? Я не знаю об этом ничего. Было бы хорошо, если б вы нашли фото этого человека», — прокомментировал изданию Петросян.

Как писал 5-tv.ru, 12 июня утром на похороны Трушкина явился неизвестный, который представился Николаем и назвался помощником Петросяна. Злоумышленник сказал директору ритуальной организации, что прислан посодействовать. По словам друга покойного, пианиста Луки Сафронова-Затравкина, этот субъект в течение нескольких часов проявлял активность и действительно помогал с организацией обряда.

В какой-то момент глава ритуальной службы пошел в машину и увидел, что дверца открыта. Оттуда пропали более полумиллиона рублей. Из-за масочного режима мало кто запомнил лицо вора. Однако тот один раз вышел покурить с будущей жертвой и на время отрыл лицо. Потерпевший его запомнил. Полиция составила фоторобот и начала поиски.

Анатолий Трушкин умер 9 июня на 79 году жизни от коронавируса. Как заявил Лука Сафронов-Затравкин, строгая самоизоляция не помогла сатирику — он вышел один раз из дома и тут же заразился. COVID-19 протекал у него тяжело из-за хронических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян и его молодая жена не живут вместе.