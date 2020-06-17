Петросян открестился от «помощника», укравшего полмиллиона на похоронах Трушкина

|
Валентин Черников
4 236

Сатирик назвал случившееся провокацией.

Петросян открестился от «помощника», укравшего полмиллиона на похоронах Трушкина

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Кражу на похоронах писателя Анатолия Трушкина, совершенную якобы помощником Евгения Петросяна, сатирик назвал провокацией. Слова юмориста приводит сайт KP.RU.

«Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете? Я не знаю об этом ничего. Было бы хорошо, если б вы нашли фото этого человека», — прокомментировал изданию Петросян.

Как писал 5-tv.ru, 12 июня утром на похороны Трушкина явился неизвестный, который представился Николаем и назвался помощником Петросяна. Злоумышленник сказал директору ритуальной организации, что прислан посодействовать. По словам друга покойного, пианиста Луки Сафронова-Затравкина, этот субъект в течение нескольких часов проявлял активность и действительно помогал с организацией обряда.

В какой-то момент глава ритуальной службы пошел в машину и увидел, что дверца открыта. Оттуда пропали более полумиллиона рублей. Из-за масочного режима мало кто запомнил лицо вора. Однако тот один раз вышел покурить с будущей жертвой и на время отрыл лицо. Потерпевший его запомнил. Полиция составила фоторобот и начала поиски.

Анатолий Трушкин умер 9 июня на 79 году жизни от коронавируса. Как заявил Лука Сафронов-Затравкин, строгая самоизоляция не помогла сатирику — он вышел один раз из дома и тут же заразился. COVID-19 протекал у него тяжело из-за хронических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян и его молодая жена не живут вместе.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
69.75
-0.65 79.04
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:20
Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-95МС в районе Тихого океана
14:16
Раскрыта истинная причина смерти Алены Верди
13:59
«Совпадение?» — Утяшева надела наряд, в котором пошла на первое свидание с Волей
13:50
«Ему было скучно» — девушка о публичном сексе с малознакомым парнем в Москве
13:42
В Петербурге случайно обнаружили 200-летнюю бухгалтерскую книгу
13:36
Южнокорейский певец Йохан умер в 28 лет при таинственных обстоятельствах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок