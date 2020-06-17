Какое пособие могут ввести для родителей-одиночек?

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец рассказала 5-tv.ru, какое дополнительное пособие могут ввести в России для родителей-одиночек обоих полов. Предложение о мере поддержки, по ее словам, было направлено организацией в Госдуму и правительство. Сейчас оно находится на рассмотрении.

«Было предложение компенсировать родителям-одиночкам до достижения дохода семьи хотя бы двух прожиточных минимумов в месяц на члена семьи. То есть это адресная выплата: если у кого-то один прожиточный минимум, то, значит, им выплачивается еще один. Если чуть больше, значит, сумма, которой не достает до двух прожиточных минимумов. И мы просили, чтобы это пособие начислили с момента начала режима самоизоляции и до конца текущего года», — рассказала Волынец.

Также общественница добавила, что рассмотрение предложения может занять около месяца. Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальное пособие на первого ребенка в России возрастет вдвое.