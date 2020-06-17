Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-95МС в районе Тихого океана

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Карина Бернтгольц
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Четыре стратегических бомбардировщика ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей.

Истребители ВВС США сопроводили российские Ту-95МС в районе Тихого океана

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ провели плановый полет длительностью в 11 часов. Его траектория пролегала над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. Авиалайнеры стартовали с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области, пишет ФАН. 

Как сообщили в Минобороны РФ, на отдельных участках маршрута российские бомбардировщики сопровождали истребители пятого поколения F-22 ВВС Соединенных Штатов. В прошлый раз американские авиалайнеры сопроводили Ту-95МС в воздушном пространстве над Тихим океаном ровно неделю назад.

В российском оборонном ведомстве отметили, что все российские полеты выполняются строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. При этом ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской отмечал высокий уровень активности американских ВВС и их союзников по НАТО вблизи российских границ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские истребители сопроводили бомбардировщики США и самолеты-разведчики НАТО в небе над Балтикой.

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