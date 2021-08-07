ТОП-9 советских актрис, которые легко бы затмили современных девушек

В советском кинематографе предпочитали талант, а не красоту. Но это не значит, что красивых актрис не было. Современные девушки могут им позавидовать, ведь в то время актрисы не имели возможности делать косметологические инъекции и менять себя с помощью пластической хирургии, а значит их красота была от природы. Какие актрисы старого кино подходят под стандарты красоты XXI века, показывает 5-tv.ru.

Ирина Скобцева в фильме «Сережа»

Актриса Ирина Скобцева в к/ф «Сережа», 1960-й. Фото: Kino-teatr.ru

Жена Сергея Бондарчука и мать Федора Бондарчука считается одной из самых красивых актрис старого советского кинематографа. Ее красота особенно видна в черно-белом фильме «Сережа». У Ирины Константиновны фактурное лицо: большие выразительные глаза, слегка заостренный нос и натуральные пухлые губы.

Наталья Варлей в фильме «Вий»

Наталья Варлей в к/ф «Вий», 1967-й. Фото: YouTube.com

Актриса Варлей завоевала внимание кинозрителей после роли Нины в фильме «Кавказская пленница». Но свою настоящую красоты она смогла раскрыть в роли Панночки в «Вие». Длинные темные волосы предали ее лицу выразительности и еще больше акцентировали большие карие глаза. Обратите внимание на фарфоровую кожу — и это без всяких хайлайтеров!

Людмила Савельева в фильме «Война и мир»

Людмила Савельева в к/ф «Война и мир», 1965-й. Фото: Kinopoisk.ru

Роль Наташи Ростовой в «Войне и мире» Бондарчука была дебютной для молодой актрисы. Ее Наташа — идеальна. Аккуратный макияж, слегка подведенные глаза, лекгий румянец и нежный цвет на губах. Красоту Людмилы Савельевой заметили не только в СССР, но и США во время премии «Оскар» в 1968-м: хрупкую голубоглазую актрису отправили в Лос-Анджелес для получения статуэтки. Ее даже приглашали сниматься в Голливуде, но актриса отказалась.

Лариса Гузеева в фильме «Жестокий романс»

Лариса Гузеева в к/ф «Жестокий романс», 1984-й. Фото: Kinopoisk.ru

Роль Ларисы в «Жестоком романсе» стала самой яркой в ее карьере. В красоте актрисы есть необычное сочетание темных волос и небесно-голубых глаз. Ее пронзительный взгляд добавил драматизма последней сцене, где героиня Гузеевой умирает на пароходе «Ласточка».

Елена Санаева в фильме «За облаками — небо»

Елена Санаева в к/ф «За облаками — небо», 1973-й. Фото: Kino-teatr.ru

Дочь актера Всеволода Санаева Елена известна по роли лисы Алисы в фильме «Приключение Буратино», где она снялась вместе со своим мужем Роланом Быковым. Красота Санаевой особенно видна в драме «За облаками — небо». Черно-белая пленка раскрыла ее нежное, слегка припухлое лицо и томность взгляда.

Наталья Кустинская в фильме «Три плюс два»

Наталья Кустинская в к/ф «Три плюс два», 1963-й. Фото: Kino-teatr.ru

Кустинская была советской Мэрилин Монро и главным секс-символом кинематографа. Но в фильме «Три плюс два» она сыграла роль туристки Наташи, благодаря которой смогла отвести внимание от своей секуальности и раскрыть истинную красоту.

Елена Проклова в фильме «Будьте моим мужем»

Елена Проклова в к/ф «Будьте моим мужем», 1981-й. Фото: Kinopoisk.ru

В молодости актриса Проклова славилась натуральной красотой, которая особо заметна в фильме «Будьте моим мужем». Ее вытянутое лицо и широкий нос не были недостатками, а наоборот, гармонично дополняли друг друга.

Евгения Симонова в фильме «В бой идут одни старики»

Евгения Симонова в к/ф «В бой идут одни старики», 1973-й. Фото: YouTube.com

Симонова всегда считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Ее большие глаза и маленький нос всегда были заметены. Также у актрисы были довольно пухлые губы. Необычные черты ее лица хорошо видны в фильме «В бой идут одни старики», где она играла Машу Попову.

Анна Самохина в фильме «Воры в законе»

Анна Самохина в к/ф «Воры в законе», 1988-й. Фото: Kino-teatr.ru

Режиссер Юрий Кара опередил Квентина Тарантино, создав прототип персонажа «Криминального чтива» Мию Уоллес еще в 1988-м. Роль Риты сыграла актриса Анна Самохина и выглядела очень эффектно за счет короткого парика, который подчеркивал ее женственные черты лица.