В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние праздники
Накануне с соответствующей инициативой выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу сократить новогодние праздники из-за пандемии COVID-19. Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил уменьшить отдых до четырех дней, вместо восьми, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней.
Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что данный вопрос каждый год вызывает дискуссию. Власти в этом случае склонны исходить из устоявшейся практики.
«Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — цитирует URA.RU Пескова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтруд оценил идею сократить новогодние праздники.
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