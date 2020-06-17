Видео: последние секунды жизни забравшегося на крышу электрички подростка — 18+

|
Василий Заика
179

Трагический инцидент произошел 12 июня на Савеловском направлении Московской железной дороги.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, ВКонтакте/sergiev_posad

Последние секунды жизни забравшегося на крышу электрички 15-летнего подростка зафиксировала камера мобильного телефона. Как сообщают в социальных сетях, трагический инцидент произошел 12 июня на Савеловском направлении Московской железной дороги в районе станции Трудовая.

На кадрах видно, как парень сначала сидит на крыше вагона электропоезда, который начинает движение. Подросток, комментируя происходящее нецензурной бранью, встает и идет по направлению к находящимся под напряжением пантографу и реостатам. В этот момент, по всей видимости, зацепера уже бьет «вольтовая дуга».

«Током бьет… Горячо, ****», — комментирует подросток.

В последний момент в кадре появляется реостат, после чего, предположительно, парень падает с вагона на железнодорожное полотно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец с двухлетней дочкой на руках попал под поезд в Московской области.

+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
Меркурий в петле. Что нельзя делать с 18 июня по 26 июля?

Последние новости

18:52
Свершилось: ученые нашли формулу молодости
18:42
В ХМАО мать оставила на трое суток четверых детей без еды в квартире-помойке
18:34
Ливень с градом ударил по Краснодарскому краю
18:26
Жена Александра Малинина поделилась секретом идеального брака
18:10
Четыре теста и три недели карантина: ограничения на границе России и Китая
18:00
Видео: Медведь-почесун «станцевал стриптиз» у импровизированного шеста

Сейчас читают

«Папа, я тебя очень люблю» — Никита Ефремов наконец прокомментировал ДТП отца
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок