Видео: последние секунды жизни забравшегося на крышу электрички подростка — 18+
Трагический инцидент произошел 12 июня на Савеловском направлении Московской железной дороги.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, ВКонтакте/sergiev_posad
Последние секунды жизни забравшегося на крышу электрички 15-летнего подростка зафиксировала камера мобильного телефона. Как сообщают в социальных сетях, трагический инцидент произошел 12 июня на Савеловском направлении Московской железной дороги в районе станции Трудовая.
На кадрах видно, как парень сначала сидит на крыше вагона электропоезда, который начинает движение. Подросток, комментируя происходящее нецензурной бранью, встает и идет по направлению к находящимся под напряжением пантографу и реостатам. В этот момент, по всей видимости, зацепера уже бьет «вольтовая дуга».
«Током бьет… Горячо, ****», — комментирует подросток.
В последний момент в кадре появляется реостат, после чего, предположительно, парень падает с вагона на железнодорожное полотно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец с двухлетней дочкой на руках попал под поезд в Московской области.
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