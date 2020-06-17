Последние секунды жизни забравшегося на крышу электрички 15-летнего подростка зафиксировала камера мобильного телефона. Как сообщают в социальных сетях, трагический инцидент произошел 12 июня на Савеловском направлении Московской железной дороги в районе станции Трудовая.

На кадрах видно, как парень сначала сидит на крыше вагона электропоезда, который начинает движение. Подросток, комментируя происходящее нецензурной бранью, встает и идет по направлению к находящимся под напряжением пантографу и реостатам. В этот момент, по всей видимости, зацепера уже бьет «вольтовая дуга».

«Током бьет… Горячо, ****», — комментирует подросток.

В последний момент в кадре появляется реостат, после чего, предположительно, парень падает с вагона на железнодорожное полотно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец с двухлетней дочкой на руках попал под поезд в Московской области.