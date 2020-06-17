Видео сопровождения ракетоносцев России истребителями F-22 ВВС США
Командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант рассказал, как прошел 11-часовой полет.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина. ВКС РФ
Российские ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. На некоторых этапах четыре отечественных самолета сопровождали истребители F-22 ВВС США. Как рассказал 5-tv.ru командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, задание было выполнено силами летчиков на высшем уровне.
«Сегодня экипажи стратегических ракетоносцев с высоким качеством выполнили поставленную задачу при хорошей организации взаимодействия с силами Восточного военного округа. Выполнение задач на наиболее сложных этапах маршрутного задания обеспечивала истребительная авиация самолетами Су-35 и МиГ-31. Воздушными, наземными радиолокационными постами осуществлялся непрерывный контроль за выполнением поставленной задачи по всему маршруту. Системой пунктов управления обеспечено бесперебойное устойчивое и непрерывное управление на всех этапах полета», — заявил генерал-лейтенант.
Взлет экипажей осуществлялся с аэродромов Чукотского округа и Амурской области. Общая длительность полета составила 11 часов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как самолеты-шпионы США были замечены возле Крыма и у российских баз в Сирии.
Читайте также
54%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?