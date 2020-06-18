В Берлине почти 30 лет детей отдавали на усыновление педофилам

В Германии опубликован финальный отчет о проекте Кентлера — ужасающем социальном эксперименте, в ходе которого подростков отдавали на усыновление педофилам. Несколько десятков лет растление детей называли «социализацией» и «сексуальным воспитанием».

Все это время психологу Хельмуту Кентлеру удавалось убеждать власти в нормальности своих идей. Расследование началось только после смерти профессора. Кто теперь ответит за преступления, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что педофилы в Петербурге растлевали детей на глазах соседей. Четверо задержанных мужчин имели сексуальные отношения с подростками на протяжении многих лет. А догадывающиеся обо всем соседи продолжали молчать.