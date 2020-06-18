В Берлине почти 30 лет детей отдавали на усыновление педофилам
Автор «эксперимента» утверждал, что сексуальные контакты с детьми — безвредны.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, 5-tv.ru
В Германии опубликован финальный отчет о проекте Кентлера — ужасающем социальном эксперименте, в ходе которого подростков отдавали на усыновление педофилам. Несколько десятков лет растление детей называли «социализацией» и «сексуальным воспитанием».
Все это время психологу Хельмуту Кентлеру удавалось убеждать власти в нормальности своих идей. Расследование началось только после смерти профессора. Кто теперь ответит за преступления, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что педофилы в Петербурге растлевали детей на глазах соседей. Четверо задержанных мужчин имели сексуальные отношения с подростками на протяжении многих лет. А догадывающиеся обо всем соседи продолжали молчать.
Читайте также
94%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?