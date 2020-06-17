Видео: Агата Муцениеце скучает дома в режиме санитарных ограничений

Бывшая супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце в разделе сторис своего аккаунта в Instagram выложила видеообращение к подписчикам, в котором призналась, что оказалась в режиме санитарных ограничений.

Актриса отметила, что проводит время за просмотром сериалов и наблюдает за людьми, имеющими возможность гулять по улице и кататься на машинах.

«Знаете, друзья, я пока на карантине смотрю сериалы. Открыла сторис, а вы все веселитесь, по верандам пошли, катаетесь на машинах, гуляете, да?! Так вот, ребят, я могу сказать, что как же легко контролировать толпу. Вы все безумно счастливы, потому что гуляете. Но вы никогда бы не были так счастливы, если бы вас сначала этого не лишили, а потом снова вам отдали. Я бы никогда этого не сказала, если бы не хотела с вами гулять!» — сказала Агата Муцениеце.

Знаменитость предпочла не уточнять, по каким причинам сохраняет ответственное поведение. По данным источника 5-tv.ru, Агата Муцениеце, возможно, была инфицирована коронавирусом. Не исключено, что именно лечение от этого заболевания ранее ей оплатил уже теперь бывший супруг. Но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилучный нашел замену Муцениеце после развода.