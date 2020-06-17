Страны НАТО согласовали меры в связи с усилением ядерного потенциала РФ

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер из-за усиления ядерного потенциала России. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Данные меры предусматривают усиление систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также закупку дополнительных комплексов Patriot.

«Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T (производства Италии и Франции — Прим.ред.), а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ», — заявил Йенс Столтенберг в ходе брифинга.

Twitter / jensstoltenberg

Генсек НАТО отметил, что альянс не намерен устраивать новую гонку вооружений, сохранив при этом оборонительный потенциал.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что поведение РФ расценивается как дестабилизирующее. Североатлантический альянс усматривает в действиях Москвы «продолжение многолетнего паттерна безответственного поведения, направленного на запугивание союзников по НАТО».

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