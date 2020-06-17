«Правильная»: Милонов об инициативе ввести в РФ пособие для родителей-одиночек

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Василий Заика
Эксклюзив 26

Депутат Госдумы прокомментировал предложение о дополнительной мере поддержки, внесенной председателем НРК Ириной Волынец.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ТАСС / Новодережкин Антон

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал инициативу председателя Национального родительского комитета (НРК) Ирины Волынец о введении в России дополнительного пособия для родителей-одиночек обоих полов.

По словам парламентария, данное предложение в качестве меры поддержки «очень правильное».

«Поскольку в семье, когда есть оба родителя и воспитание и забота о детях лежит на обоих супругах, естественно, это попроще, чем в ситуациях, когда родитель только один. <…> Дети не должны страдать! Идея, когда одинокие родители будут получать дополнительную помощь от государства, очень правильная. Главное — здесь не сделать так, что безответственные папаши и мамаши бросали своих детей с мыслью, мол, государство, итак, обеспечит, оно даст пособие», — сказал Виталий Милонов.

Соответствующее предложение председателя НРК Ирины Волынец уже направлено на рассмотрение в Госдуму и правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое пособие могут ввести для родителей-одиночек.

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«Правильная»: Милонов об инициативе ввести в РФ пособие для родителей-одиночек

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