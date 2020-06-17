«Плод любви» — Таролог предсказала Юлии Липницкой троих детей

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Алиса Старжевская
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Специалист поведала, как сложится судьба олимпийской чемпионки.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Таролог и хиромант Галина Янко рассказала о судьбе фигуристки Юлии Липницкой, которая недавно подтвердила, что беременна от своего бойфренда, бывшего фигуриста Владислава Тарасенко.

Как поведала таролог 5-tv.ru, олимпийскую чемпионку ожидает долгая жизнь и судьба. По словам Янко, Липницкая — яркая личность, и в жизни ей повезет. Кроме того, женщина сообщила, что от Тарасенко фигуристка родит троих детей.

«У нее должно быть по судьбе трое детей разнополых», — сказала Янко.

Она отметила, что несмотря на разницу характеров, в отношениях между фигуристами царит гармония. Янко подчеркнула, что Тарасенко во всем «уступает» девушке и относится к ней «как к королеве». Она также уверена, что ребенок пары является «плодом любви», а сами они зарегистрируют свой брак и повенчаются.

«Они будут до конца вместе. Никакого другого человека я не вижу», — добавила она.

Касательно спортивной карьеры Липницкой, таролог сообщила, что девушка вернется в большой спорт, но не скоро. По ее мнению, в ближайшее время фигуристка всю себя посвятит семье и воспитанию детей.

«Она в большой спорт пока не вернется. Отойдет от него на долгое время, потому что будет иметь детей один за другим», — рассказала Янко.

Вместе с тем эксперт уверена, что карьеру Липницкая никогда не бросит, и они с супругом добьются в спорте многого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22-летняя фигуристка Юлия Липницкая официально подтвердила беременность. Отцом будущего ребенка является бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым спортсменка встречается уже много лет. Молодые люди познакомились в тот период, когда девушка тренировалась у Этери Тутберидзе.

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