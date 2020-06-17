Попавший в ДТП в центре Москвы внук экс-главы Хабаровского края был лишен прав

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Алиса Маркова
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По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил Игоря Ишаева 0,738 промилле.

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Фото, видео: Instagram @ishay_official, 5-tv.ru

Попавший в ДТП в центре Москвы внук экс-главы Хабаровского края был без водительских прав. И находился за рулем без документов. Их он лишился еще в 2019 году. По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил Игоря Ишаева 0,738 промилле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандально известный внук экс-губернатора Хабаровского края попал в аварию в районе улицы 1905 года. Mercedes столичного мажора столкнулся с другой иномаркой в тоннеле под мостом. Удар был такой силы, что авто раскидало по полосам.

«На улице 1905 года водитель автомобиля Porshe Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Транспортные средства получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало. Проведенным освидетельствованием у водителя, допустившего столкновение, установлен факт алкогольного опьянения. Мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством, он доставлен в территориальный отдел полиции для составления необходимых материалов и будет направлен в суд для принятия решения о привлечении к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Имя внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева прогремело на всю страну после того, как молодой человек стал виновником ДТП с грузовиком на МКАД. Авария случилась в марте 2017 года — на дороге столкнулись фура, легковушка и Mercedes, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева.

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