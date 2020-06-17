В интервью 5-tv.ru, юрист Тимур Матвеев прокомментировал ДТП с участием внука экс-главы Хабаровского края. Авария случилась около 17 часов на улице 1905 года в центре Москвы. В момент аварии Игорь Ишаев был пьян и находился за рулем без водительских прав. По словам Матвеева, подобные инциденты формируют нехорошую тенденцию, с которой надо бороться.

«Очередное ДТП с громкой фамилией. В настоящее время как выясняется, попал в аварию внук Виктора Ишаева Игорь. Он уже попадал в аналогичную ситуацию в 2017 году. Тогда, по материалам СМИ, ему удалось избежать серьезного наказания. К сожалению, сложилась нехорошая тенденция, что люди с фамилиями, которым ранее, казалось бы, простые для них вещи — это сесть за руль под алкогольным опьянением — не кажется чем-то запредельным и они могут то себе позволить. Это нехорошая тенденция. С этим надо бороться. Каждый такой факт выносить на обсуждение общественности и СМИ, чтобы люди, имеющие статус — боялись садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения», — заявил юрист.

Тимур Матвеев также рассказал, какое наказание может грозить Игорю Ишаеву после случившегося.

«По словам очевидцев, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Если это подтвердится или в аварии пострадали люди, то в этом случае, если просто тяжкий вред здоровью, то срок наказания может быть до семи лет лишения свободы. Если люди погибли в аварии, то срок может быть до 12 лет лишения свободы. Если же в аварии пострадавших нет, то в данном случае указанный гражданин должен быть привлечен к ответственности в виде лишения прав управления транспортным средством и оштрафован», — заключил Тимур Матвеев.

Согласно сведениям полиции, Игорь Ишаев, находясь за рулем Porshe Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя иномарками на встречной полосе. В результате аварии пострадавших нет. Но удар был такой силы, что авто раскидало по полосам. По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе Игоря Ишаева 0,738 промилле.

После аварии Игоря Ишаева госпитализировали. По информации 5-tv.ru, он якобы почувствовал себя неважно: у него заболела голова и нога.

Источник также сообщил, что по факту ДТП с участием внука экс-главы Хабаровского края решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную езду в нетрезвом состоянии за рулем. В отношении Игоря Ишаева проводится проверка. Он был лишен водительских прав, но позволил себе сесть за руль.