«От мужа, от отца» — книга Достоевского с его автографом ушла с молотка

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Эксперты отмечают, что именно это издание «Записок из Мертвого дома» занимало особое место в семейной библиотеке великого писателя.

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Фото, видео: Репродукция ТАСС, 5-tv.ru

«Записки из Мертвого дома» с дарственной надписью автора Федора Достоевского ушли с молотка за пять с половиной миллионов рублей. Уникальное издание, выставленное на аукцион в Петербурге, приобрел коллекционер из Москвы.

Автографов Достоевского вообще наперечет — а этот тем более ценен. Надпись — личного характера:

«От мужа, от отца, Анне, дорогой жене и дочери».

Эксперты уверены, что эта книга занимала особое место в семейной библиотеке писателя. Его супруга, как известно, боготворила мужа. В своих мемуарах она вспоминала, что плакала над «Записками из Мертвого дома», в которых описаны скитания Достоевского во время сибирской каторги.

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