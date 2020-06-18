«От мужа, от отца» — книга Достоевского с его автографом ушла с молотка
Эксперты отмечают, что именно это издание «Записок из Мертвого дома» занимало особое место в семейной библиотеке великого писателя.
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Фото, видео: Репродукция ТАСС, 5-tv.ru
«Записки из Мертвого дома» с дарственной надписью автора Федора Достоевского ушли с молотка за пять с половиной миллионов рублей. Уникальное издание, выставленное на аукцион в Петербурге, приобрел коллекционер из Москвы.
Автографов Достоевского вообще наперечет — а этот тем более ценен. Надпись — личного характера:
«От мужа, от отца, Анне, дорогой жене и дочери».
Эксперты уверены, что эта книга занимала особое место в семейной библиотеке писателя. Его супруга, как известно, боготворила мужа. В своих мемуарах она вспоминала, что плакала над «Записками из Мертвого дома», в которых описаны скитания Достоевского во время сибирской каторги.
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