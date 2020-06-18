«Записки из Мертвого дома» с дарственной надписью автора Федора Достоевского ушли с молотка за пять с половиной миллионов рублей. Уникальное издание, выставленное на аукцион в Петербурге, приобрел коллекционер из Москвы.

Автографов Достоевского вообще наперечет — а этот тем более ценен. Надпись — личного характера:

«От мужа, от отца, Анне, дорогой жене и дочери».

Эксперты уверены, что эта книга занимала особое место в семейной библиотеке писателя. Его супруга, как известно, боготворила мужа. В своих мемуарах она вспоминала, что плакала над «Записками из Мертвого дома», в которых описаны скитания Достоевского во время сибирской каторги.