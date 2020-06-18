«Я врала вдохновенно»: Меньшова огорошила знакомых вестью о несуществующем брате

Актерский талант Юлии Меньшовой, доставшийся по наследству от звездных родителей, проявился уже в детстве. В Instagram актриса и телеведущая рассказала, как однажды заставила целый двор поверить в то, что у нее родился брат.

«В детстве я врала вдохновенно. Мне очень хотелось братика или сестричку. И я соврала девочкам во дворе, что вот, свершилось, теперь и у меня есть брат!» — вспомнила автор поста.

Дворовые ребята сразу поверили убедительному рассказу. На следующий день, посоветовавшись со взрослыми, дети заявили Юле, что у ее мамы — актрисы Веры Алентовой — не было живота, а значит, ее история — ложь. Чтобы не прослыть врушкой, Меньшова решила идти до конца. В этом девочке помогла ее немецкая кукла с копной натуральных волос.

«Замотав куклу в одеяло, я выпустила наружу лишь кусок этих волос, положила заготовленный куль на кровать, и, выйдя во двор, позвала девочек к себе домой в гости. У двери я изображала всяческие мимические гримасы ужаса: мол, только тихо, тсс, брат же спит!» — поделилась Юлия.

Гостей она проводила на кухню пить чай, а сама вскоре убежала «проведать брата». Там она по-младенчески поплакала от его лица и уложила спать. Подруги тем временем слушали под дверью.

«Я утерла пот со лба: „Еле укачала, девчонки, так что вы уж не шумите“, и дала каждой взглянуть в узкую щелочку на кровать с торчащим из-под одеяла клоком волос», — написала Меньшова.

Это была победа. На следующий день весь двор говорил о маленьком брате Юлии и поздравлял Веру Алентову с прибавлением в семействе. Актриса, конечно же, разуверила окружающих и вскрыла обман.

«Я получила по шеям. Несколько дней не выходила гулять. Не, мама-то разрешала. Самой как-то не хотелось…», — пошутила рассказчица.

Как уточняет сайт KP.RU, мечте актрисы о появлении брата не суждено было сбыться. Зато сама Юлия дважды стала мамой. В браке с Игорем Гординым она родила сына Андрея, который пошел по стопам родителей, а также дочку Таисию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Меньшова уединилась на даче, чтобы порадоваться лету.