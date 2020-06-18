Страховка от COVID-19. Столичный хирург не смог получить выплату после болезни

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Алина Потёмкина
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Прокуратура начала проверку по факту невыплаты компенсации клиенту страховой компании.

Страховка от COVID-19. Столичный хирург не смог получить выплату после болезни

Фото: ТАСС / Silas Stein

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту жалобы столичного хирурга на страховую компанию из-за отказа выплаты компенсации по программе «Стопкоронавирус». Об этом 5-tv.ru сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Врач заключил договор с компанией, однако после наступления страхового случая, когда у него подтвердился COVID-19, фирма отказалась выплачивать деньги. Причиной отказа, по его словам, стало то, что в его диагнозе стоит неверный код. Жалобу на страховщиков он опубликовал в Instagram.

«Соответственно полис „Стопкоронавирус“ и его условия вводят в заблуждение при его покупке и практически автоматически делают невозможным получение компенсации за нахождение на больничном в связи с тем, что страховая компания требует одной кодировки, а Минздрав другой», — пояснил мужчина.

В прокуратуре сообщили о начале проверки, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенников, продавших пенсионерам «прибор от COVID-19», нашли за сутки.

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