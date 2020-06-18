Ведущий астролог Сергей Седашев в беседе с 5-tv.ru объяснил, что такое летнее солнцестояние и какое влияние оно окажет на представителей разных знаков зодиака в 2020 году.

Летнее солнцестояние традиционно приходится на 21 июня. Удивительно, но энергетическое воздействие этого дня на людей начинается за два-три дня до грядущего события, а после длится еще несколько дней. Этот период считается довольно опасным, поскольку сила Солнца максимально велика: она может как побудить на свершения, так и оказать разрушительное воздействие.

«В человеке Солнце отвечает за осознанность, намерения, волю. Поэтому эти дни нужно прожить максимально осознанно, не по накатанной», — отметил астролог.

Седашев также добавил, что в 2020 году солнцестояние совпадает с солнечным затмением, что лишь усиливает влияние дня на судьбы людей. В этот период особенно важно действовать из лучших побуждений, чтобы вскоре получить приятный сюрприз. При этом представителям разных знаков зодиака важно проявлять разные аспекты своего характера.

Овнам в период летнего солнцестояния важно избегать агрессии, быть максимально сговорчивым и терпимым. В этот период необходимо уделить внимание таким положительным качествам как готовность быть первопроходцем, лидером и невзирая на препятствия идти к своей мечте.

Тельцам же следует избегать лени, жадности, инертности и излишней склонности к чувственным удовольствиям. Лучше — посвятить себя делу, которое в будущем может принести неплохие дивиденды. Важно направить энергию на созидание и не быть слишком заносчивыми.

Близнецам нужно подавить в себе поверхностность, суетливость и непостоянство. В этот сложный период важно много общаться с людьми: заводить новые знакомства или уделить время старым коллегам и друзьям. Главное — быть легким в общении, чтобы расположить к себе окружающих, способных помочь вам в решении проблем.

Ракам следует забыть о робости, страхах и перестать манипулировать людьми. Лучше направить энергию в мирное русло и позаботиться о близких людях, учась их слушать и слышать.

Львам важно избегать хвастовства, манерности и тщеславия, даже несмотря на то, что окружающие склонны им льстить. Развивать нужно лидерские способности. Вполне вероятно, что выпадет шанс повести за собой окружающих. Этой ответственной миссии боятся не стоит. Главное — делать это с благородными целями.

Девам нужно побороть придирчивость, мелочность и перестать корить себя по пустякам. Лучше — проявить точность, пунктуальность, аккуратность и внимание к мелким деталям. Неплохо также закончить ранее отложенные дела.

Весам пора избавиться от нерешительности, внутренних колебаний и терзаний. В этот период также опасно быть злопамятным. Представителям этого знака важно проявить общительность. Велик шанс статьи и свидетелем большого конфликта. В таком случае необходимо примерить враждующих, выказав тем самым свои добрые намерения.

Скорпионам важно избегать мстительности, негативных мыслей, ревности и скрытой агрессии. Желательно проявить свои главные качества: умение видеть суть за чем-то наносным, целеустремленность, а также умение жить полной и страстной жизнью, показывая тем самым пример окружающим.

Стрельцы нужно перестать поучать окружающих, а также гнать подальше необоснованный оптимизм и не давать пустые обещания. Лучше — развивать умение видеть общую картину, а не верить чьим-то пустым словам. Также в этот период Стрельцов могут посетить необычные идеи по развитию человечества. Снисходительность и оптимизм помогут справиться с текущими проблемами.

Козерогам нужно забыть про страхи, избавиться от черствости и материальности. Идти по головам в этот период — плохая идея. Лучше сделать составить план действий по покорению очередной вершины и начать нелегкий путь. В таком случае Козерогов ждут приятные сюрпризы.

Водолеям нужно избегать эксцентричности, непредсказуемости и не стремиться к свободе ради свободы. Важно открыться Вселенной и решиться на необычный эксперимент, забыв об условностях.

Рыбам важно избегать роли жертвы, самосожаления и излишней снисходительности к себе и людям, которая все портит. Необходимо проявить душевную теплоту, сострадание, сочувствие ко всему живому и экспериментировать с духовными практиками.

«Если вы найдете те дела и поступки, которые помогут вам это проявить, то это создаст максимально позитивный эффект. Важны и намерения, и мысли, и фокус сознания, и поступки», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня.