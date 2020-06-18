В Калуге разыскивают школьниц, танцевавших в бикини у мемориала Победы

Полиция Калуги разыскивает девушек, станцевавших на камеру в бикини в фонтане у мемориала Победы на городской площади. Судя по публикациям в соцсетях, на видео запечатлены школьницы, установить их личности правоохранителям пока не удалось.

«В ходе мониторинга сети интернет был выявлен видеоматериал, на котором изображены две девушки, купающиеся в фонтане на Площади Победы города Калуги. Данная информация передана в управление МВД России по городу Калуге для проведения полицейской проверки. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили 5-tv.ru в пресс-службе калужской полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появившееся в соцсетях видео привело к возбуждению уголовного дела в отношении жителей подмосковного Одинцово, решивших разогреть еду на Вечном огне.