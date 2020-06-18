Мажор Ишаев молится перед началом суда о пьяном ДТП в Москве

|
Светлана Шевченко
32

Внук экс-губернатора Хабаровского края накануне врезался в другой автомобиль на своем элитном Porsche, будучи нетрезвым и без прав.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @ishay_official, 5-tv.ru

Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев прибыл в столичный суд на заседание по делу о пьяном ДТП в Москве.

На кадрах видно, что молодой человек сложил руки для молитвы, что можно рассудить, возможно, как желание выпросить у высших сил помощи в разрешении сложившейся ситуации.

К слову, их помощь ему вполне необходима. Известному своей дерзостью на дорогах Москвы мажору грозит 15 суток ареста и уголовное дело.

Накануне авария с участием Игоря Ишаева произошла на улице 1905 года в Москве. По данным полиции, внук экс-губернатора, находясь за рулем Porsche Panamera и совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя иномарками на встречной полосе. В результате аварии пострадавших нет. Однако удар был такой силы, что авто раскидало по полосам. По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе Игоря Ишаева 0,738 промилле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что имя внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева прогремело на всю страну после того, как молодой человек стал виновником ДТП с грузовиком на МКАД. Авария случилась в марте 2017 года — на дороге столкнулись фура, легковушка и Mercedes, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева.

Известно также, что внук бывшего губернатора Хабаровского края был лишен водительских прав и находился за рулем без соответствующих документов. При проверке выяснилось, что у Игоря Ишаева нет документов. Водительского удостоверения его лишили в 2019 году.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
Жуткие кадры: в Омске мужчина зарезал таксиста на почве ревности
13:04
Мажор Ишаев молится перед началом суда о пьяном ДТП в Москве
12:52
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
12:35
Как распознать плохого врача? — советы доктора Мясникова
12:23
«Ты достоин восхищения!» — Лиза и Гарри Галкины трогательно поздравили юмориста с днем рождения
12:15
В России продолжается поэтапное снятие ограничений

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, представители которых раздражают окружающих высокомерием
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок