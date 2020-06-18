Мажор Ишаев молится перед началом суда о пьяном ДТП в Москве
Внук экс-губернатора Хабаровского края накануне врезался в другой автомобиль на своем элитном Porsche, будучи нетрезвым и без прав.
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Фото, видео: Instagram @ishay_official, 5-tv.ru
Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев прибыл в столичный суд на заседание по делу о пьяном ДТП в Москве.
На кадрах видно, что молодой человек сложил руки для молитвы, что можно рассудить, возможно, как желание выпросить у высших сил помощи в разрешении сложившейся ситуации.
К слову, их помощь ему вполне необходима. Известному своей дерзостью на дорогах Москвы мажору грозит 15 суток ареста и уголовное дело.
Накануне авария с участием Игоря Ишаева произошла на улице 1905 года в Москве. По данным полиции, внук экс-губернатора, находясь за рулем Porsche Panamera и совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, столкнулся с двумя иномарками на встречной полосе. В результате аварии пострадавших нет. Однако удар был такой силы, что авто раскидало по полосам. По информации 5-tv.ru, алкотестер обнаружил в выдыхаемом воздухе Игоря Ишаева 0,738 промилле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что имя внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева прогремело на всю страну после того, как молодой человек стал виновником ДТП с грузовиком на МКАД. Авария случилась в марте 2017 года — на дороге столкнулись фура, легковушка и Mercedes, которым управлял внук экс-губернатора и бывшего полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
Известно также, что внук бывшего губернатора Хабаровского края был лишен водительских прав и находился за рулем без соответствующих документов. При проверке выяснилось, что у Игоря Ишаева нет документов. Водительского удостоверения его лишили в 2019 году.
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