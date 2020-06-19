Илон Маск прокомментировал слухи о групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Илон Маск прокомментировал предположения о том, что у него был секс втроем с актрисой Эмбер Херд и моделью Карой Делевинь. О том, что бывшая супруга Джонни Деппа состояла в любовной связи с Делевинь и Маском, еще будучи замужем, заявил на процессе по делу о клевете против Херд сосед Деппа Джош Дрю.

Он утверждает, что видел, что троица провела ночь в пентхаусе звезды «Пиратов карибского моря» в 2016 году. Кроме того, бывшая жена Дрю, которая была лучшей подругой Эмбер, якобы рассказывала ему, что у актрисы был роман с Делевинь и Маском.

Как пишет американское издание Page Six, Илон Маск признал, что действительно дружит с Карой Делевинь, однако никогда не вступал с ней в интимные отношения. Основатель SpaceX и Tesla уверен, что модель может подтвердить это. Что касается его романа с Херд, Маск еще раз подчеркнул, что начал встречался с актрисой через месяц после ее развода с Джонни Дэпом. Миллиардер предложил актеру зарыть наконец топор войны.

«Жизнь слишком коротка для такого долгого негатива», — цитирует издание Маска.

Как ранее писал 5-tv.ru, Джонни Депп и Эмбер Херд прожили в браке чуть больше года, однако судебная тяжба между ними длится теперь намного дольше. При разводе актер выплатил семь миллионов долларов отступных, а теперь бывшие супруги по очереди обвиняют друг друга в рукоприкладстве и клевете.