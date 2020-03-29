Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу с Илоном Маском?

Джонни Депп несколько раз утверждал, что его бывшая жена Эмбер Херд изменяла ему с главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. И вот в сети появились интимные фотографии, доказывающие неверность скандальной актрисы.

Издание Daily Mail сообщает, что снимки сделаны в лифте пентхауса Джонни Деппа. На них Илон Маск весьма чувственно обнимает Эмбер Херд, одетую лишь в купальник и полотенце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от دنیای سلبریتی ها (@celebrity.news_ir) 27 Мар 2020 в 7:59 PDT

Джонни Депп и Эмбер Херд прожили в браке чуть больше года. Зато судебная тяжба между ними длится уже около двух лет. Сразу после расставания актер выплатил супруге что-то вроде отступных в семь миллионов долларов, но ей этого показалось недостаточно. Фанаты уверены — экс-жена попросту хочет нажиться на голливудской звезде.

Недавно появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа. В сеть попал фрагмент разговора, в ходе которого влюбленные обсуждают произошедшую незадолго до этого потасовку. Позже отец девушки утверждал, что пристрелит ее бывшего мужа.

Между тем, в январе канадская певица Клэр Элис Буше публично объявила о том, что у нее родится ребенок от 48-летнего миллиардера Илона Маска. Для предпринимателя малыш станет уже шестым наследником. В предыдущих отношениях с писательницей Джастин Маск у бизнесмена родились пять сыновей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстрасенс утверждает — у экс-жены Джонни Деппа «маниакальное стремление к наживе».