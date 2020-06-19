Скандально известная Виктория Нуланд, советы которой во многом привели бывшего Украинского главу на скамью подсудимых — теперь призывает русских голосовать против президента Путина. Рекомендации экс-помощника госсекретаря США публикует в четверг интернет-портал «Международные отношения».

Вот, некоторые выдержки: «Вашингтон должен завладеть умами российской молодежи через популярные соцсети» или: «США должны использовать момент стагнации в России, чтобы протянуть ей руку помощи и завоевать, таким образом, уважение русских.».

И это в тот момент, когда США совершенно не могут справиться с ситуацией внутри собственной страны. Массовые беспорядки и погромы в США продолжаются уже более трех недель.