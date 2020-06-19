Экс-сотрудница Госдепа Нуланд призвала США завладеть умами российской молодежи

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Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд советует американским властям активно наращивать американское влияние в России, в особенности среди молодежи.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Скандально известная Виктория Нуланд, советы которой во многом привели бывшего Украинского главу на скамью подсудимых — теперь призывает русских голосовать против президента Путина. Рекомендации экс-помощника госсекретаря США публикует в четверг интернет-портал «Международные отношения».

Вот, некоторые выдержки: «Вашингтон должен завладеть умами российской молодежи через популярные соцсети» или: «США должны использовать момент стагнации в России, чтобы протянуть ей руку помощи и завоевать, таким образом, уважение русских.».

И это в тот момент, когда США совершенно не могут справиться с ситуацией внутри собственной страны. Массовые беспорядки и погромы в США продолжаются уже более трех недель.

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