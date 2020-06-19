🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Раки, иногда стоит принять решение жить так, как будто это игра. Посмотрите на жизнь с позиции ребенка. У вас могут быть, могут и не быть ответы на все вопросы, которые у вас есть. Но это вам и не нужно. Непривязанность — это секрет вашего психического и эмоционального благополучия в данный момент. Тем временем астрологи рекомендуют не забывать физические аспекты существования. Вместо того, чтобы рассматривать еду просто как источник пищи, думайте о ней как о лекарстве. С какими проблемами вы боролись в последнее время? Будь то аллергия или выпадение волос, знайте, что вы со всем справитесь, если всерьез займетесь собой.

Короткое напоминание: ваши правители (Близнецы) только что вошли в ретроградный режим (да, это случилось снова!). Это правда, что темп жизни становится сумасшедшим, и вы получаете идеи со скоростью 500 штук в секунду. Но это не значит, что вы можете сразу же их реализовать. Замедление — это то, что вам сейчас необходимо. Крепко стойте на земле, так как это поможет вам понять, как двигаться вперед. Пусть «один шаг за один раз» будет вашей мантрой на данный момент и до конца месяца.

Что, если «навсегда» — это миф, Тельцы? Что если все люди приходят в нашу жизнь на оговоренное время? Сегодня вам нужно изучить отношения, которые повлияли на ваше существование. Практикуйте искусство непривязанности. Разорвите хрупкие нити с благодарностью в своем сердце. Избавление от иллюзий является важной темой для вас сегодня. Считайте это смертью вашего эго. Вот увидите, вы станете сильнее, чем когда-либо.

В нашей жизни есть моменты, когда мы чувствуем, что все идет не так, как мы хотим, а успех и счастье — несбыточная мечта. Но астрологи не собираются дарить вам ложное чувство позитива. Наоборот, они напоминают вам о вашей внутренней силе, что вы сознательный создатель своей судьбы. Вместо того, чтобы разыгрывать карту жертвы, задействуйте все доступные вам ресурсы. Проверьте свои контакты и составьте список людей, которые могут помочь вам добраться до желаемого места назначения. Не стоит недооценивать силу одного шага. Вы никогда не знаете, где вы можете быть через год, если вы продолжите идти в том же темпе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 июня, убывающая Луна в Близнецах повысит эмоциональную возбудимость в людях. В этот день астрологи рекомендуют не заниматься делами, требующими концентрации, 19 июня лучше посвятить себя творчеству.

♌ Лев

Вы когда-нибудь смотрели на свои мечты и удивлялись: «О чем я только думал?». Это кажется невозможным! Ваши мысли заряжены мощной энергией, Львы. Так что помните о том, что вы делаете. Внутренняя конфигурация — это необходимость времени, которая включает в себя активное освобождение от убеждений, которые являются результатом вашей обусловленности. Вселенная напоминает вам, что вы сознательный создатель своей судьбы. Колдун, маг и мастер-манифестатор. Итак, подключитесь к своему внутреннему творческому гению и добавьте повороты сюжета, где это необходимо.

Космический совет: помните, что вы являетесь создателем своей судьбы.

♍ Дева

Иногда мы одеваемся, чтобы быть модными, а иногда, чтобы другие не видели, насколько мы уязвимы. Это может быть то про вас, Девы? Задумайтесь над тем, от чего вы защищаете себя. Эта фаза вашей жизни требует, чтобы вы признали, что у вас есть потребности — нужды, которые не удовлетворяются. Это придаст вам смелости высказать свое мнение. Помните, то, как вы говорите правду так же важно, как и сама правда. Воспитание энергии мира и гармонии поможет вам найти подняться на новый уровень.

Космический совет: начните жить в честности с самим собой.

♎ Весы

Вы действительно влюблены или вас заставляют так думать? Вселенная знает, как сильно вы презираете проверки реальности, но звезды не лгут, Весы. Эта фаза вашей жизни требует, чтобы вы различали то, что реально, и то, что является плодом вашего собственного воображения. Если человек, к которому вы испытываете чувства не хочет встречаться с вами там, где вы находитесь, возможно, в ваших же интересах отпустить ваши ложные представления о любви. Как всегда, перенаправьте свою энергию обратно на себя. Уход за собой — лучший подарок, который вы можете сделать себе в такое время.

Космический совет: отпустите ложные представления.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы претерпели масштабную трансформацию в последнее время. Но как ваш подход к работе может оставаться прежним? Вы слишком сконцентрированы на текущих делах и не мыслите масштабно. Сегодня звезды советуют вам посмотреть на окружающий вас мир целостно. Речь идет о создании безопасной среды, где все чувствуют, что их видят и слышат. Никто не спорит, что вы итак все знаете, но все же обратите внимание на то, что говорят вам коллеги. Быть может вы извлечете полезную информацию, которая поможет вам в реализации дальнейших планов.

Космический совет: услышьте, что вам говорят окружающие.

♐ Стрелец

Мы все были на вашем месте, Стрельцы, с людьми, которые любили нас условно, которые вышли из игры при первых признаках раздора и предали наше доверие. Тем не менее, мы застревали в нездоровых отношениях, потому что не знали, как лучше поступить, поскольку не имели прототипа того, как выглядят здоровые отношения. Но сейчас вы не тот человек, которым были прежде. Вы пережили так много падений и возрождений за одну жизнь. Итак, работайте над повышением своего уровня, а не возвращайтесь к старым ошибкам. Вы заслуживаете быть с кем-то, кто будет любить вас и заставит вас чувствовать себя в безопасности. Космический совет: пришло время сделать выбор.

♑ Козерог

Козероги, каждый человек хоть раз в жизни встречает ядовитого человека в отношениях. Того, который любил условно и пытался контролировать вас. Но со времени вы поняли, что манипуляции только снижают ваши вибрации. Примите свои ошибки с благодарностью, как полезный жизненный опыт и приготовьтесь к трансформации. В будущем вы не будете впутываться в токсичные сети.

Космический совет: примите ошибки как опыт.

♒ Водолей

Забавно, что мы боимся радости и беспокоимся о ее преходящей природе, когда это фактически наше естественное состояние бытия — показатель того, что мы находимся в согласии с Вселенским планом. Выдохните беспокойство и примите радость и изобилие, которые предлагаются вам в этот момент! Посмотрите за пределы иллюзии, созданной вашей трехмерной реальностью, и узнайте, что звезды готовят за кулисами для вас.

Космический совет: радость — это ваше естественное состояние.

♊ Рыбы

Иногда вам говорят, что гневаться — это все равно что пить яд и ожидать, что другой человек умрет. Это верно для того, где вы сейчас находитесь, Рыбы. Сегодня звезды просят вас изучить корень вашей обиды, не привнося суждений в уравнение. Осознание — это первый шаг к освобождению от того, что уже не ваше. Сегодня вам стоит заняться медитацией. Релаксирующая музыка и осознанное дыхание помогут вам справиться с накопившимися эмоциями.

Космический совет: помните, что нервные клетки не восстанавливаются.