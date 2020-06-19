«Вы как девочка!» — Больная раком Александра Яковлева помолодела и похорошела
Актриса получила звание почетного гражданина Калининграда и массу комплиментов от поклонников.
Фото: Instagram @yakovlevaleksandra
Внешний вид Александры Яковлевой впечатлил поклонников и вселил надежду на излечение актрисы. Звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» с 2017 года борется с раком груди. Лечение проходит с трудом, но 62-летняя артистка не падает духом и выглядит жизнерадостной.
Накануне Яковлева стала почетным гражданином Калининграда. Эту звание уроженке города присвоили в знак благодарности за годы работы посту заместителя мэра. На запечатлевших момент награждения снимках артистка и политический деятель выглядит заметно помолодевшей.
«Заслуженная награда нашла своего героя! Следующая — „Оскар“!»
«Самый красивый почетный гражданин!»
«Боже мой, вы как девочка!» — прокомментировали подписчики ее страницы в Instagram.
Сегодня трудно поверить, что в начале лечения врачи прогнозировали Яковлевой несколько месяцев жизни. Тогда она впала в депрессию и на нервной почве перестала ходить. Позже актриса приняла решение бороться с болезнью. С каждым сеансом химиотерапии ей становилось лучше. Медики отметили, что у нее крепкий организм.
После долгого перерыва звезда кино нашла в себе силы вернуться и в актерскую профессию. В 2016 году она снялась в ремейке «Экипажа». А в июне прошлого года июня в Пушкине состоялась премьера спектакля «Две женщины и лейтенант» с Александрой Яковлевой в главной роли.
Ранее 5-tv.ru писал, что облысевшая после лечения Александра Яковлева не теряет позитива.
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