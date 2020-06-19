Внешний вид Александры Яковлевой впечатлил поклонников и вселил надежду на излечение актрисы. Звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» с 2017 года борется с раком груди. Лечение проходит с трудом, но 62-летняя артистка не падает духом и выглядит жизнерадостной.

Накануне Яковлева стала почетным гражданином Калининграда. Эту звание уроженке города присвоили в знак благодарности за годы работы посту заместителя мэра. На запечатлевших момент награждения снимках артистка и политический деятель выглядит заметно помолодевшей.

Instagram @yakovlevaleksandra

«Заслуженная награда нашла своего героя! Следующая — „Оскар“!»

«Самый красивый почетный гражданин!»

«Боже мой, вы как девочка!» — прокомментировали подписчики ее страницы в Instagram.

Сегодня трудно поверить, что в начале лечения врачи прогнозировали Яковлевой несколько месяцев жизни. Тогда она впала в депрессию и на нервной почве перестала ходить. Позже актриса приняла решение бороться с болезнью. С каждым сеансом химиотерапии ей становилось лучше. Медики отметили, что у нее крепкий организм.

После долгого перерыва звезда кино нашла в себе силы вернуться и в актерскую профессию. В 2016 году она снялась в ремейке «Экипажа». А в июне прошлого года июня в Пушкине состоялась премьера спектакля «Две женщины и лейтенант» с Александрой Яковлевой в главной роли.

Ранее 5-tv.ru писал, что облысевшая после лечения Александра Яковлева не теряет позитива.