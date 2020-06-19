Путин потребовал не просто «прибраться», но и восстановить экосреду в Красноярск

|
Светлана Александрова
26

Глава государства провел совещание по ликвидации последствий аварии в Норильске, в результате которой произошел розлив топлива на большой территории.

Путин потребовал не просто «прибраться», но и восстановить экосреду в Красноярск

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин потребовал не только «быстренько прибраться» после произошедшей в Норильске аварии, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов на большой территории, но и восстановить окружающую среду. Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном ликвидации последствий ЧП в Красноярском крае.

«Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более, что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что необходимо обеспечить «качественное восстановление почв и водного пространства», — уверен президент.

Владимир Путин также поручил правительству и Госдуме ускорить работу над законопроектами, которые позволили бы предотвращать аварии, подобные произошедшей в Норильске.

«Как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсацию последствий», — отметил президент РФ.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Как уже установило следствие, из-за разгерметизации из резервуара, в котором хранилось топливо, вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов арестован. Под следствием находится и глава Норильска Ринат Ахметчин.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
«Череда неприятностей»: чем опасно столкновение затмения и солнцестояния...

Последние новости

16:38
Адвокат Ефремова обнародовал запись разговора с братом погибшего в ДТП Захарова
16:19
Какую одежду носить в жару? Советует стилист
16:16
Директор получила ожоги после разрыва водогрея в петербургском салоне
16:02
Путин потребовал не просто «прибраться», но и восстановить экосреду в Красноярск
15:48
Уверенно шел на дело: убивший семью в Москве стрелок готовился к жестокой расправе
15:23
«Маски сорваны»: Лукашенко рассказал о предотвращении «майдана» в республике

Сейчас читают

Внимательно проверил: убивший семью в Москве покупает роковой карабин
«Череда неприятностей»: чем опасно столкновение затмения и солнцестояния 21 июня
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок