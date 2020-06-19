Путин потребовал не просто «прибраться», но и восстановить экосреду в Красноярск

Владимир Путин потребовал не только «быстренько прибраться» после произошедшей в Норильске аварии, в результате которой произошел разлив нефтепродуктов на большой территории, но и восстановить окружающую среду. Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном ликвидации последствий ЧП в Красноярском крае.

«Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более, что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что необходимо обеспечить «качественное восстановление почв и водного пространства», — уверен президент.

Владимир Путин также поручил правительству и Госдуме ускорить работу над законопроектами, которые позволили бы предотвращать аварии, подобные произошедшей в Норильске.

«Как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсацию последствий», — отметил президент РФ.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Как уже установило следствие, из-за разгерметизации из резервуара, в котором хранилось топливо, вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов арестован. Под следствием находится и глава Норильска Ринат Ахметчин.