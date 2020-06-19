«До 22 лет самая тяжелая стадия»: криминалист о причинах расстрела семьи в Москве

Доктор юридических наук, криминалист с большим опытом работы Лев Бертовский в беседе с 5-tv.ru прокомментировал вопиющий поступок 21-летнего молодого человека, учинившего жестокую расправу над экс-возлюбленной и ее семьей 18 июня в Москве.

По словам эксперта, человек, идущий на преступление, безусловно, находится в невменяемом состоянии. Будь то аффект, действие запрещенных веществ или алкоголя. Определить, что конкретно повлияло на решение стрелка так жестко отомстить 23-летней модели за отказ от встреч, по мнению Бертовского, тяжело. Вполне вероятно, что сыграть ключевую роль могли и все факторы вместе.

«Может быть ситуация была психотравмирующая в какой-то конкретный момент. Трудно сказать, нужно изучать их взаимоотношения, проводить посмертную судебно-психиатрическую экспертизу этого человека, поскольку он покончил жизнь самоубийством. Решать, был ли он в состоянии руководить своими действиями», — пояснил собеседник 5-tv.ru.

Лев Бертовский с сожалением заметил, что в последнее время участились случаи, когда на почве ревности молодые люди совершают такие ужасные поступки. Однако что еще страшнее — все чаще молодежь идет на преступление без какой-либо мотивации. Так, например, сидя в кабинете у психолога человек говорит о незначительных переменах в жизни, которые его беспокоят, получает консультацию, успокаивается, а через два часа убивает партнера.

«Психологи говорят, что ребенок в своем развитии проходит четыре стадии. И четвертая стадия с 12 до 22 лет — самая тяжелая, поскольку происходит перестройка всего организма. Он очень четко разделяет мир на черное и белое, нет полутонов. Когда он видит, что действительность не соответствует его воззрениям, — происходит взрыв», — отметил эксперт, уточнив, что московский стрелок как раз входил в данную возрастную категорию.

Говоря о том, в какой именно момент злоумышленник мог принять решение о том, что должен расквитаться с обидчицей, эксперт уточнил: этот момент всегда носит ситуативный характер.

«В какой-то момент у него просто переклинило и он начал стрелять. Потом, когда увидел, что совершил, покончил с собой. Я думаю, что это вот так было», — подытожил Бертовский.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры, где видно, как московский стрелок собирается на преступление.