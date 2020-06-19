Уверенно шел на дело: убивший семью в Москве стрелок готовился к жестокой расправе
5-tv.ru публикует кадры за несколько минут до жуткой трагедии в столице.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, снятое за несколько секунд до жестокой расправы московского стрелка над возлюбленной и ее семьей. На кадрах отчетливо видно, как 21-летний Севастьян выходит из машины, идет к заднему ряду пассажирских кресел, вынимает вещи, и направляется прямо к дому жертв.
Позже становится понятно, что за спиной уверенного и неторопливого стрелка находится большой рюкзак, а также кофр. Вероятно, в них злоумышленник и прятал оружие, чтобы не вызвать подозрения у прохожих.
После случившегося в машине Севастьяна правоохранители найдут коробку, в которой он привез карабин на место происшествия.
Жуткая стрельба, закончившаяся смертью четырех человек, произошла днем 18 июня на улице Приорова в Москве. Услышав пронзительные женские крики, соседи немедленно вызвали полицию, однако было поздно: стрелок успел расправиться с экс-возлюбленной — 23-летней моделью Елизаветой — и ее семьей. Севастьян не пощадил даже маленького племянника девушки, застрелив его прямо у входной двери. После содеянного преступник покончил жизнь самоубийством.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры, где московский стрелок выбирает оружие перед расправой.
Читайте также
51%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?