Уверенно шел на дело: убивший семью в Москве стрелок готовился к жестокой расправе

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, снятое за несколько секунд до жестокой расправы московского стрелка над возлюбленной и ее семьей. На кадрах отчетливо видно, как 21-летний Севастьян выходит из машины, идет к заднему ряду пассажирских кресел, вынимает вещи, и направляется прямо к дому жертв.

Позже становится понятно, что за спиной уверенного и неторопливого стрелка находится большой рюкзак, а также кофр. Вероятно, в них злоумышленник и прятал оружие, чтобы не вызвать подозрения у прохожих.

После случившегося в машине Севастьяна правоохранители найдут коробку, в которой он привез карабин на место происшествия.

Жуткая стрельба, закончившаяся смертью четырех человек, произошла днем 18 июня на улице Приорова в Москве. Услышав пронзительные женские крики, соседи немедленно вызвали полицию, однако было поздно: стрелок успел расправиться с экс-возлюбленной — 23-летней моделью Елизаветой — и ее семьей. Севастьян не пощадил даже маленького племянника девушки, застрелив его прямо у входной двери. После содеянного преступник покончил жизнь самоубийством.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры, где московский стрелок выбирает оружие перед расправой.