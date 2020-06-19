Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
Документ планировалось подписать еще в 2018 году.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский, 5-tv.ru
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз. Подписи под документом, поставили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей на встрече в Минске.
Как сообщает ТАСС, накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре «выразили удовлетворение» завершением работы над этим межправительственным соглашением. Документ, в соответствии с которым граждане третьих государств с действующей российской или белорусской визой могут свободно въезжать и находиться на территорию второго государства, планировалось подписать еще в 2018 году. Однако процедура была отложена, поскольку Минск не успел завершить необходимые внутригосударственные процедуры. Позже Лукашенко заявил, что в окончательном варианте проекта документа учтены все пожелания сторон, но двусторонние консультации продолжались до настоящего времени.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Белоруссии могут теперь получать российское гражданство без сдачи экзамена по русскому языку. Соответствующий Указ президента России вступил в силу с 17 июня.
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