«Думаю, это до гроба»: Лолита представила публике свою новую любовь
Поклонники по достоинству оценили произошедшее с 56-летней певицей преображение.
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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya
Лолита Милявская представила публике свою новую любовь. Пережившая не так давно развод с пятым мужем певица, посвежевшая, похудевшая и помолодевшая опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором показывает «виновника» произошедшего с ней преображения.
«Я хочу вам представить мою новую любовь. И я думаю, что это любовь до гроба» именно благодаря этому молодому человеку, да, опять молодому, я выгляжу *******но», — говорит Лолита, хвастаясь новой стрижкой.
Оказывается, 56-летняя артистка нашла себе нового стилиста. Его зовут Алексей.
«Это крутой молодой человек с золотыми руками», — восторженно сообщает Милявская.
В комментарии к ролику она рассказала, что услугами крутого «Мастера» и «Художника» пользуются многие коллеги певицы.
«Лолочка, очень здорово! Прямо, помолодела!»
«Обалденная стрижка! Красавица Лолита!»
«Круть!»
«Супер! Очень стильно и молодо!» — оценили изменения поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известная своими эпатажными выходками Лолита Милявская чуть не довела поклонников до инфаркта новым клипом, в котором предстала в образе абсолютно лысого разобранного на части робота.
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