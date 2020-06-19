«Думаю, это до гроба»: Лолита представила публике свою новую любовь

Лолита Милявская представила публике свою новую любовь. Пережившая не так давно развод с пятым мужем певица, посвежевшая, похудевшая и помолодевшая опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором показывает «виновника» произошедшего с ней преображения.

«Я хочу вам представить мою новую любовь. И я думаю, что это любовь до гроба» именно благодаря этому молодому человеку, да, опять молодому, я выгляжу *******но», — говорит Лолита, хвастаясь новой стрижкой.

Оказывается, 56-летняя артистка нашла себе нового стилиста. Его зовут Алексей.

«Это крутой молодой человек с золотыми руками», — восторженно сообщает Милявская.

В комментарии к ролику она рассказала, что услугами крутого «Мастера» и «Художника» пользуются многие коллеги певицы.

«Лолочка, очень здорово! Прямо, помолодела!»

«Обалденная стрижка! Красавица Лолита!»

«Круть!»

«Супер! Очень стильно и молодо!» — оценили изменения поклонники.

instagram @lolitamilyavskaya

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известная своими эпатажными выходками Лолита Милявская чуть не довела поклонников до инфаркта новым клипом, в котором предстала в образе абсолютно лысого разобранного на части робота.