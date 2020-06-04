Внезапно «облысевшая» Лолита шокировала публику тизером на новую песню

Певицу Лолиту Милявскую по праву считают одной из самых эпатажных звезд отечественного шоу-бизнеса. А все из-за нескончаемого стремления артистки удивить любимых поклонников чем-нибудь эксцентричным и доселе неизвестным. Правда, иногда певица явно «перебарщивает».

Так, например, очередной пост в Instagram звезды едва не довел фолловеров до инфаркта. Лолита опубликовала новый клип, где предстала в образе… лысого разобранного робота.

«Мой долгожданный „Кислород“ уже доступен на всех цифровых площадках! Слушайте и оценивайте!» — обратилась к поклонникам Милявская.

Интересно, что саму песню звезда написала еще несколько месяцев назад, однако приступать к съемкам клипа все никак не решалась, пишет «Дни.ру». Желание завершить некогда начатое предприятие у звезды появилось именно в самоизоляции, поскольку в современных реалиях текст композиции звучит гораздо проникновеннее и даже немного зловеще.

«Ты не дышишь — просто кислород вдыхаешь

от меня рот в рот,

Ты не дышишь. Сердце не идет!

Спасай разряд пять тысяч вольт», — поет Лолита на промо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 3 Июн 2020 в 1:00 PDT

В комментариях подписчики звезды отметили, что, безусловно, счастливы выходу нового трека. Однако досмотреть клип до конца решились немногие.

«Блин, мурашки по коже… Но очень круто!»

«Жутковатое зрелище, конечно! Дай бог, чтобы клип пророческим не оказался…»

«Песня шикарная! Но образ пугающий, Лола!»

«Боже, мне даже стало не по себе… Лолик, ты просто богиня! Так держать!», — откликались фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал «голое» селфи Лолиты Милявской, которым звезда шокировала публику.