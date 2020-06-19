Монашка или отличница? Шэрон Стоун опубликовала архивное фото

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась с поклонниками архивным фото, сделанным на заре своей карьеры. Секс-символ Голливуда конца ХХ века разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором ей на вид немногим более 20 лет.

На будущей звезде надет белый свитер и изображением стаканчика с мороженным, на шее видна цепочка с христианским крестиком. На сосредоточенном лице юной Шэрон — очки в металлической оправе.

«А вот и я в «Звуках музыки», — подписала 62-летняя артистка фото.

Instagram @sharonstone

Многие поклонники поразились непорочному образу своего кумира, а некоторые сравнили ее даже с молодой Хиллари Клинтон. Нашлись и «злые языки», разглядевшие в звезде «Основного инстинкта» «ботаничку». Впрочем, большинство из них отметили, что Стоун всегда выглядела восхитительно, и назвали ее «королевой».

«Звуки музыки» — мюзикл, который не один десяток лет шел не только на Бродвее, но и других мировых площадках.

Ранее Шэрон Стоун показала, как собственноручно делает педикюр любимому бульдогу.