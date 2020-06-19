Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Чиновник напомнил, откуда жители полуострова получают живительную влагу.
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Фото, видео: © РИА Новости / Владислав Сергиенко, 5-tv.ru, ТАСС/ Сергей Мальгавко
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Алексей Яценко прокомментировал 5-tv.ru информацию ряда СМИ о якобы обнаруженном крупном месторождении пресной воды на полуострове.
Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) утверждали, что потоки этих вод уникальны, и формируются из морской воды на огромной глубине. Однако Яценко в пух и прах развеял их предположение о том, что на глубине 2,5 тысячи метров морская вода испаряется, превращается в пресную и течет реками по Крыму.
«С точки зрения геологии, это полная ахинея. Соль куда девается? Да не стоит обращать на нее (эту информацию — при. ред.) внимания, эти люди занимаются самопиаром», — уверен он.
Чиновник напомнил, что Крым может получать пресную воду из двух источников — подземных и поверхностных вод.
«Есть водохранилище, есть водоносная подземная система. Все как на ладони — ясно и понятно», — отметил он.
На вопрос о возможной зависимости водоснабжения полуострова от Незалежной Яценко отметил, что, безусловно, подземная вода поступает «немного с Украины, но на нее (воду) границы не распространяются».
«Большая часть Крыма снабжается за счет подземных вод. Есть определенные вопросы по мелиорации, но вода есть, все населенные пункты обеспечены», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что, по мнению севастопольских ученых, по сети тектонических разломов в глубине полуострова происходит перемещение больших объемов высоконапорных подземных пресных вод. Температура воды в якобы обнаруженном месторождении — 80-85 градусов. Эти потоки формируются из морской воды с помощью «природных опреснителей» на глубине 2,5 тысячи метров.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как глава Крыма Сергей Аксенов открыл новый водопровод в Симферополе.
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