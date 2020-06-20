«Русская Кардашьян» в приспустившемся с груди белье устроила опрос
Анастасия Квитко попросила подписчиков в Instagram выбрать из двух снимков лучший.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Известная модель и блогер Анастасия Квитко, прославившаяся на просторах сети как «русская Кардашьян» снова взволновала поклонников. На этот раз звезда интернета устроила фотосессию в кружевном нижнем белье, которое лишь частично приоткрыло ее пышные формы, и лакированных ботфортах.
Получившиеся кадры она опубликовала в Instagram и попросила выбрать лучший из двух. Перед фанатами встал нелегкий выбор, ведь на одном из снимков Квитко позирует лицом и, соответственно, выделяется ее «аппетитный» бюст, а на другом — в центре внимания выдающиеся ягодицы модели.
В результате большинство фолловеров не стали отдавать предпочтение одной из фотографий и просто расхвалили «русскую Кардашьян», ставшую для кого-то даже эталоном фигуры.
«Вы божественная!»
«Могли бы и вовсе снять белье!»
«Невероятная! Любуюсь вами», — признались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» взорвала TikTok жаркими танцами под звездные треки.
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