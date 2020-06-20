«Умер в одну секунду»: что известно о смерти автора хита «На заре»

Скончался клавишник группы «Альянс», автор знаменитого хита «На заре», Олег Парастаев. Об этом сообщили в группе поклонников коллектива «ВКонтакте».

«Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающих попрощаться», — написали фанаты.

Информацию о смерти музыканта подтвердил 5-tv.ru солист «Альянса» Игорь Журавлев. Он рассказал, что не знает причин, но, по его словам, умер его 61-летний коллега и друг мгновенно.

«Пока вскрытия не было, точно диагноз вам не скажу, но умер в одну секунду. Упал просто и все. В пять утра. Мы думаем, что сердце», — сказал Журавлев.

Олег Парастаев получил широкую известность как автор музыки и текста песни «На заре». Впервые будущий хит был исполнен в 1987 году. Тогда же был снят клип, однако результаты съемок участники группы «Альянс» увидели только в 2019 году, когда видео им прислали. Его выложили на YouTube, ролик собрал почти пять миллионов просмотров. Также на композицию делали множество ремиксов. Самый известный из них принадлежит Евгению Гришковцу с группой «Бигуди» и солисту Brainstorm Ренарсу Кауперсу.

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