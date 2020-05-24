Революция в рэпе: что известно о погибшем в пожаре участнике Bad Balance Купере
В последние годы музыкант испытывал серьезные проблемы с алкоголем. Накануне он вместе с матерью погиб при пожаре в собственной квартире.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
«Половина — персик, половина — шоколад»: Симоньян показала семимесячную дочь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: vk.com/kuper_badb, 5-tv.ru
Накануне во время пожара в собственной квартире скончался известный рэпер Купер, настоящее имя которого Роман Алексеев. По словам представителей хип-хоп индустрии, 43-летний исполнитель совершил настоящую революцию в рэпе.
Купер стал участником культовой хип-хоп группы Bad Balance в 2001 году. Совместно с создателем хип-хоп коллектива ШЕFF-ом (Владом Валовым) он записал нетленный хит «Питер — Я Твой!». Клип на композицию до сих пор пользуется популярностью в сети.
Рэпер Паша Пачкай считает, что творчество Купера произвело настоящую революцию в российской хип-коп культуре.
«Вклад внес он громадный. Когда мы начинали, в начале 90-х, мало кто умел читать на русском. Куперовская школа произвела революцию большую и в Питере, и в Москве. Как МС он был товарищ неповторимый», — утверждает Пачкай.
Купер был в составе Bad Balance с 2001-го по 2016 год. Он участвовал в записи нескольких альбомов, среди которых известные «Семеро одного не ждут» и «Легенды гангстеров». После небольшого перерыва, рэпер вернулся в группу и выступал вместе с коллегами еще некоторое время. Летом 2017 года стало известно, что исполнитель испытывает серьезные проблемы с алкоголем. Об этом сообщил его товарищ ШЕFF.
«Купер живет в Питере… С каждым днем отдаляется от социума. Привлекаю его к хип-хопу, когда могу. Бухает мама-папа гранд питерского слога, и остановиться не желает… Иногда наступают просветы, и он интересуется жизнью группы. В этот момент с ним можно работать. Заставлять и наставлять Купера нельзя, так как он мастер…», — написал Валов в сети.
Последние годы своей жизни Купер провел, живя вместе с мамой в Санкт-Петербурге. Соседи утверждали, что длительное время в их жилище не было даже света. Возможно, это произошло потому, что рэпер нигде не работал и не мог оплатить коммунальные услуги. Накануне музыкант и его мать погибли во время пожара в собственной квартире.
Купер уже второй ушедший из жизни участник Bad Balance. В 2002 году умер известный рэпер Михей. Он скончался от острой сердечной недостаточности, вызванной оторвавшимся тромбом. Хип-хоп исполнителю не было и тридцати двух лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что участник группы Bad Balance, рэпер Роман Алексеев, известный как Купер погиб во время пожара в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Вместе с 43-летним исполнителем ушла из жизни его мать Людмила.
Читайте также
24%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?