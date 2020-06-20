«Его жизнь продолжается через композиции, которые будут петь»: менеджер Монеточки о смерти Парастаева

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Виктория Андреева
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22-летняя певица сделала один из лучших каверов на хит музыканта «На заре».

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Фото, видео: Instagram @parastaev_oleg. 5-tv.ru

Внезапная смерть автора знаменитого хита «На заре», клавишника группы «Альянс» Олега Парастаева шокировала всех: родственников, поклонников, звездных коллег музыканта. Многие отмечают, что это имя навсегда вошло в историю музыки. В частности, потому что его хиты продолжают перепевать не только артисты с огромным опытом, но и юные дарования, только начавшие звездный путь.

В числе почитателей таланта Парастаева оказалась и певица Монеточка. Особо полюбилась 22-летней артистке та самая композиция — «На заре». Получив разрешение у правообладателя на кавер, звезда создала трек с уникальным энергетическим посылом. Еще при жизни сам Олег и солист группы «Альянс» Игорь Журавлев заявили, что Монеточке удалось создать одну из лучших версий этой песни.

«Он и Олег посчитали это если не самым удачным, то одним из самых удачных пересмотров этой песни, поскольку это достаточно популярная с точки зрения переосмысления композиция. Думаю, таковой и останется на долгие годы. Потому что жизнь таких ярких людей как Олег и продолжается через их композиции, которые будут петь», — отметил в беседе с 5-tv.ru менеджер артистки Максим Гну.

Известно, что кавер на композицию «На заре» также делали Евгений Гришковец при участии солиста группы Brainstorm Ренарса Кауперса и группы «Бигуди», группа «Мэd Dог», Баста и многие другие.

Музыкант Олег Парастаев скончался на 61-м году жизни утром 20 июня. По предварительной версии, причиной могла стать внезапная остановка сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прокомментировал смерть Олега Парастаева солиста «Альянса» Игорь Журавлев.

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