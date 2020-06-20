Лео Бокерия назвал идеальный способ оздоровления

Ходьба — лучший способ оздоровления организма. Люди, которые ходят хотя бы по два часа в неделю, продлевают себе жизнь в среднем на семь-восемь лет. Об этом накануне Дня медицинского работника рассказал известный российский кардиохирург Лео Бокерия.

«Было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило: люди, которые ходят в неделю два часа, они живут на семь-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни», — сказал главный кардиохирург Минздрава РФ и президент Лиги здоровья нации.

В свое время супруга Бокерии Ольга организовала движение «Прогулка с врачом», получившее большую популярность. И академик припомнил случай, когда однажды в Самаре его встречала толпа людей, узнав, что он прилетает, и ему пришлось пройти вместе с ними километр. Он также напомнил, что недавно появилось новое движение Лиги здоровья нации, которая называется «10 000 шагов».

«Ходьба для человека, который профессионально не занимался, это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания», — резюмировал Лео Бокерия.

Главный кардиохирург Минздрава также предостерег тех, кто после длительного режима самоизоляции бросился на пробежки, чтобы избавиться от набранных во время сидения дома лишних килограммов. По его словам, резкое повышение физических нагрузок опасно для тех, кто никогда не занимался спортом. Необходимо увеличивать активность постепенно.

Ранее в интервью 5-tv.ru Лео Бокерия развеял расхожий миф о том, что завтракать нужно плотно, а ужин «отдать врагу». Он сам и многие его коллеги по-настоящему едят уже после восьми часов вечера.