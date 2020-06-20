На 21 июня традиционно приходится день летнего солнцестояния. Издревле наши предки связывали с этим днем большое количество примет, гаданий и ритуалов, так как верили, что природа наделяется магическими свойствами. Самую короткую ночь в году отмечали как один из самых главных праздников, в который гадали на судьбу и любовь. Восточные славяне называли этот праздник днем Ивана Купалы, который после смены календарей сдвинулся на июль. Но, несмотря на это, многие обряды и традиции праздника, так же как и раньше, продолжали выполняться в день летнего солнцестояния.

Самым распространенным развлечением в ночь на Ивана Купала было купание в водоемах. Люди верили, что в этот день вода приобретает целебные свойства, а вся речная нечисть исчезает. Помимо воды, большое значение придавалось другой стихии — огню, который, по поверьям, очищает душу от всякой скверны. Жители разжигали огонь у озер и рек, водили вокруг них хороводы и прыгали через костер.

Ритуал, который привлекает замужество

В народе бытовал старинный ритуал, который помогал незамужним девушкам найти суженого и стать его женой. Для этого 21 июня необходимо было проснуться на рассвете, пойти в поле и сорвать два алых мака. Этот ярко-красный цветок считался символом любви и страсти, который приходил на помощь незамужним. Цветы нужно было держать в воде весь день, чтобы они не завяли, а на ночь положить их под подушку и сказать следующие слова:

«Пусть две судьбы соединятся, как этих два прекрасных цветка, и будет их жизнь так же красива, как эти творения природы. Не быть мне одинокой, не ступать по тропе жизни без спутника. Пускай судьба пошлет мне счастье и стану жить без напастей. Аминь».

На следующее утро девушки вытаскивали цветки, засушивали их и хранили до тех пор, пока не выходили замуж.

Гадания на судьбу

Молодые незамужние девушки в этот день также любили гадать. Самым популярным гаданием считался пуск венка на воду. Девицы плели венок из полевых растений, шли к водоему и пускали его на зеркальную гладь воды. Считается, что если венок плывет спокойно — быть свадьбе. Если он за что-то цепляется или останавливается, то это означает, что девушка выйдет замуж, но не скоро. Если же венок тонет — его владелица останется в девках.

В день летнего солнцестояния пары гадали на будущее, прыгая через костер. Если они не разжимали руки во время прыжка, то их ждал долгий и счастливый брак, а вот если руки разъединялись — верили, что влюбленные еще недолго будут вместе.

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