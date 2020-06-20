Стало известно о госпитализации вдовы Иосифа Кобзона с коронавирусом
По предварительной информации, Нелли Михайловну доставили в клинический госпиталь Лапино.
Фото: РИА Новости / Нина Зотина
Вдову Иосифа Кобзона госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на свои источники. Отмечается, что 69-летняя Нелли Кобзон была доставлена в клинический госпиталь Лапино и сейчас за ее состоянием наблюдают врачи.
Близкие Нелли Кобзон пытаются выяснить, как вдова народного артиста СССР могла подцепить коронавирус, учитывая, что она не выходила из дома.
«Сейчас она под наблюдением у Марка Курцера», — рассказал StarHit инсайдер из медицинского учреждения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как живет семья Кобзона после смерти народного артиста.
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