Стало известно о госпитализации вдовы Иосифа Кобзона с коронавирусом

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Алиса Маркова
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По предварительной информации, Нелли Михайловну доставили в клинический госпиталь Лапино.

Стало известно о госпитализации вдовы Иосифа Кобзона с коронавирусом

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вдову Иосифа Кобзона госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на свои источники. Отмечается, что 69-летняя Нелли Кобзон была доставлена в клинический госпиталь Лапино и сейчас за ее состоянием наблюдают врачи.

Близкие Нелли Кобзон пытаются выяснить, как вдова народного артиста СССР могла подцепить коронавирус, учитывая, что она не выходила из дома.

«Сейчас она под наблюдением у Марка Курцера», — рассказал StarHit инсайдер из медицинского учреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как живет семья Кобзона после смерти народного артиста.

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